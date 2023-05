RISULTATI | NXT Battleground 2023

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dopo il main roster impegnato in Arabia Saudita con Night of Champions, anche NXT ha svolto il proprio PLE in questo fine settimana.è stato il primo evento post Draft, è stata incoronata una nuova campionessa femminile, c’è stato il rematch tra Carmelo Hayes e Bron Breakker e per la prima volta ad NXT è stata messa in palio la Heritage Cup. Di seguito trovate tutti idella notte: Triple Threat for the NXT North American Title: Wes Lee (c) batte Joe Gacy e Tyler Bate (11:59) NXT Heritage Cup Title Match: Noam Dar (c) (con Oro Mensah) batte Dragon Lee (con Nathan Frazer) in 5 round per 2-1 (14:22) Last Man Standing Match: Ilja Dragunov batte Dijak (15:54) NXT Tag Team Titles Match: Gallus (c) (con Joe Coffey) battono Creed Brothers (con Ivy Nile) (9:33) NXT Women’s Title Tournament Finals: Tiffany ...