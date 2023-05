Rilascio passaporti | in arrivo due Qr code «Primi in Italia | sarà più facile prenotarsi»

(Di lunedì 29 maggio 2023) LA NOVITA’. Il primo offrirà una serie di informazioni, il secondo rimanderà al sito per l’appuntamento Schimera: «Un modo nuovo per essere vicini alla gente».

L’idea è venuta agli agenti dell’ ufficio passaporti della questura , in collaborazione con i loro colleghi esperti in informatica. Realizzare non uno, bensì due Qr code per sveltire l’accesso alle pr ...Ieri, sabato 27 Maggio, ha avuto luogo la tredicesima apertura nel fine settimana degli Uffici Passaporti, la quinta del 2023.