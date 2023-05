Rifiuti CGIL | Cadono pezzi di copertura TMB Rocca Cencia

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 maggio 2023) – “Malgrado tanti solleciti verbali e scritti… continuano a caderedidove ogni giorno lavorano operai Ama dell’impianto di”. Così su Facebook il segretario della Fpdi Roma e Lazio, Giancarlorelli. “Questa mattina sono caduti altridi tavolato, per fortuna non si è fatto male nessuno, ma non possiamo sperare nella buona sorte quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro – ha continuatorelli – Le promesse di risolvere, da parte dell’azienda, non sono state mantenute, la situazione non è più sostenibile ed allora chiediamo le verifiche delle autorità competenti. Perché sulla sicurezza non si accettano scambi”. (Mtr/Dire)