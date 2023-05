Riesame | il medico arrestato per l' omicidio della moglie ' organizzò il delitto perfetto'

Giampaolo Amato , ildi 64 anni accusato da Procura e carabinieri di Bologna di aver ucciso il 31 ottobre 2021 con ... Amato, per il, potrebbe commettere altri reati, "per gelosia o per ...BOLOGNA, 29 MAG Giampaolo Amato, ildi 64 anni accusato da Procura e carabinieri di Bologna di aver ucciso il 31 ottobre 2021. ... Amato, per il, potrebbe commettere altri reati, "per ...Il dipendente comunale, finito in carcere insieme alAlfonso Tumbarello , è accusato di aver ... "Non v'è dubbio - hanno scritto i giudici del Tribunale delnel respingere la sua ...

Medico arrestato: Riesame, 'organizzò il delitto perfetto' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il medico è accusato di aver ucciso la moglie, Isabella Linsalata. Le motivazioni del Tribunale della libertà: “Organizzò il delitto perfetto” ...Giampaolo Amato , il medico di 64 anni accusato da Procura e carabinieri di Bologna di aver ucciso il 31 ottobre 2021 con un mix di farmaci la moglie Isabella ...