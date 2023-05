Rider licenziato perché andato a spalare fango in Emilia | cosa non torna?

(Di lunedì 29 maggio 2023) La storia è ormai nota, ha fatto quattro volte il giro del web ed èta: Marco Santacatterina ha 20 anni, prende 30 euro al giorno dal venerdì alla domenica per fare consegne per una pizzeria di Thiene ma un fine settimana anziché consegnare pizze decide di armarsi di volontà e corre a dare una mano inRomagna. Va asente suo questo dovere. Una storia esemplare che finisce nel tritacarne del webil giovane denuncia poi di essere statoper questo motivo. Il racconto di Santacatterina si arricchisce di dettagli sui toni con cui il suo “datore di lavoro” avrebbe accolto la sua indisponibilità con commenti sarcastici e offensivi. Si arricchisce anche dello stupore con cui lo stessoavrebbe appreso di ...

Le proposte di lavoro per ilMarco Santacatterina "Ho un'azienda che produce pane surgelato e stiamo cercando personale: vorremmo fare un colloquio a Marco", scrive al Giornale di Vicenza l'...Il leader del Movimento 5 stelle pubblica limmagine di un articolo di giornale sulla storia delper la scelta di impegnarsi come volontario nei soccorsi agli alluvionati dellEmilia ...Estratto dell'articolo di Cesare Nicoli per 'la Stampa' Marco Santacatterina -volontario in emilia romagna È giovedì 18 maggio e dall'Emilia - Romagna arrivano le immagini di quel fango che devasta paesi e campagne. Marco le guarda e ...

Il rider licenziato perché è andato a fare volontariato in Emilia-Romagna: «Il proprietario mi ha chiamato buffone e cogl...» Open

Il suo capo lo ha insultato pesantemente definendolo "coglion." e "buffone", dimostrando un comportamento privo di umanità ..."Questa - commenta Conte - è la condizione di tanti, troppi ragazzi. Non solo precari e spogliati della dignità del lavoro ma anche insultati e derisi quando ...