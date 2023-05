' Restart - L' Italia ricomincia da te' | alle 23 40 su Rai 2 | ospiti e anticipazioni della puntata

Lunedì 29 maggio dalle 23.40, ultima puntata di stagione per '- L'ricomincia da te', l'approfondimento economico di Rai 2 condotto da Annalisa Bruchi. Al centro del dibattito il ...Torna Bologna Estate , la rassegna estiva più lunga d'ed estesa anche in tutta l'area ... Imola propone ilUrban festival , il consolidato appuntamento con l'Emilia Romagna Festival e per ...... il, per 4,3 milioni di euro. Gli alloggi, come accennato, saranno assegnati esclusivamente ...che le tasse universitarie da noi praticate sono per scelta politica tra le più basse d''. Da ...

A Restart il ballottaggio in Italia e in Turchia Rai Storia

“Justice League”, alle 21.20 su Italia 1 il film del 2017 con Ben Affleck. Ecco la trama. Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne ...Il Rovigo Rugby ha battuto 16-9 il Petrarca Padova nella Finalissima 2023 del Top 10 di rugby, laureandosi campione d' Italia per la 14esima volta nella storia in un Lanfranchi gremito. Primo Tempo. K ...