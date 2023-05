Reggiana | dopo l’addio di Diana si pensa a Nesta per la panchina

Lacambierà il volto in panchina nella prossima stagione di Serie B e con l'addio di Diana sta pensando a Nesta Lacambierà il volto in panchina nella prossima stagione di Serie B e con l'addio di Diana sta pensando a Nesta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ex difensore di Milan e Lazio ...Nei sei mesi in rosanero non ha mai giocato, se non per 70 minuti in Coppa Italia contro la. La società, durante il mercato invernale, lo ha quindi mandato in prestito all'Imolese ma......reti che i ramarri hanno guadagnato la posizione di testa di serie nella griglia di partenza della lotteria che decreterà la quarta formazione promossa in serie BFeralpisalò,e ...

UFFICIALE: Reggiana, dopo due stagioni arriva l'addio con mister Diana TUTTO mercato WEB

Casina (Reggio Emilia), 29 maggio 2023 – Una lite per futili motivi in un bar dell’Appennino reggiano, tra un cliente e il gestore con un altro cliente, ha rischiato di degenerare. L’uomo protagonista ...Dopo il rigore che ha deciso la sfida fra Lecco e Pordenone, il presidente dei lombardi Paolo Leonardo Di Nunno non è riuscito a trattenersi facendo addirittura irruzione in campo ...