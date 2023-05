Red Bull | Horner | strategia Aston ci ha lasciati fuori dai guai

(Di lunedì 29 maggio 2023) Giro 54, forse l' opportunità per Alonso eMartin di introdurre un dubbio sul trionfo in solitaria di Max Vertappen e Rednel GP di Monaco . Bottas da tre giri è su gomma intermedia, è ...

Giro 54, forse l' opportunità per Alonso e Aston Martin di introdurre un dubbio sul trionfo in solitaria di Max Vertappen enel GP di Monaco . Bottas da tre giri è su gomma intermedia, è stato il primo a montare le Pirelli da bagnato alle prime avvisaglie di pioggia . Con l'eccezione di Verstappen e delle due ...... che con una errata strategia aveva buttato al vento una doppietta in qualifica regalando il successo alla. Oggi, a Monaco, il team di Milton Keynes non ha offerto lo stesso regalo ai suoi ...Buio Ferrari ', Aston Martin, Mercedes e Alpine. Sono le squadre che a Monte - Carlo hanno fatto meglio della Ferrari - l'incipit del servizio su La Stampa firmato da Stefano Mancini - a ...

Le foto nel GP di Monaco che mettono in imbarazzo Red Bull e Mercedes: non doveva andare così Fanpage.it

Alonso al pit-stop monta gomme slick anziché puntare sulle intermedie proprio mentre in pista la pioggia si intensifica. In Red Bull rileggono le decisioni strategiche e "ringraziano" la decisione con ...Tempo di bilanci e di valutazioni dopo il GP di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino più famoso che ci sia, sono arrivate risposte importanti in ottica campiona ...