(Di lunedì 29 maggio 2023)(foto Gaetano Rispoli)è il titolo del, disponibile da venerdì 26 maggio in tutte le piattaforme digitali pubblicato da DJ’s Choice, partner label di Four Flies Records. Annarellae Miriadesono due millennial salernitane che fin da bambine hanno frequentato gli ambienti underground dell’Hip-Hop. Tra jam, freestyle e ascolti atipici per la loro generazione, danno vita al progetto. Attive dal 2019 tornano oggi con questoche sancisce in qualche modo il loro debutto nel panorama musicale italiano e internazionale, forti della produzione di Tonico70 e del supporto discografico di Four Flies Records e DJ’s Choice.mette subito in chiaro le loro intenzioni: dialetto e slang nei ...

Studio Murena che invaderanno il palco con uno stile che unisce/HipHop/Jazz, Savana Funk e ...fresca ed esplosiva grazie al suo frontman Gianluca Amoruso capace anche di duettaretimori ......opporre ai modelli forniti dai soliti elitari del cantautorato classico o agli Übermenschen del... meglio ancora, ai sorcini di Renato Zero " si chiamerebberodubbio i suoi cinghialotti. ...... Uno dei migliori artisti che può vantare la scena musicale italiana, tutta,o non, ci ... che accoglie lo spettatore in un abbraccio dentro il quale può serenamente riconoscersi;vergogna,...

Rap senza compromessi, il nuovo singolo delle Zetas è solo Amo’ InfoOggi

Amo’ è il titolo del nuovo singolo delle Zetas, disponibile da venerdì 26 maggio in tutte le piattaforme digitali pubblicato da DJ’s Choice, partner label di Four Flies Records. Annarella e Miriade so ...Il ritorno di Fedez e Articolo 31 (insieme ad Annalisa), Fabi Fibra, Omar Pedrini e gli altri. Tutti gli album in arrivo ...