Rai | Tajani | ‘nomine sono di qualità’

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Le nomine in Rai? “Io vorrei che si ammettesse un fatto semplice:state di qualità”. Lo sostiene Antonioin un’intervista al Corriere della Sera. “Riguardo Gian Marco Chiocci al Tg1, è un giornalista di straordinaria bravura che nessuno peraltro potrebbe mettere in discussione – sottolinea il vice premier e ministro degli Esteri – Antonio Preziosi è stato l’esperto direttore di Rai Parlamento, il corrispondente da Bruxelles, ha scritto un sacco di libri ed è un moderato, di certo non un estremista. Di che cosa vogliamo parlare? Che se a qualcuno certi nomi non piacciono si instaura la dittatura? Ma per piacere…”. Quanto all’uscita dalla Rai di Lucia Annunziata,afferma che “nessuno si sognava di toglierle il programma, io la stimo e partecipavo alle sue trasmissioni. Magari ha altre idee ...