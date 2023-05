Rai | Caprarica a La7 | “Se il servizio pubblico è una tv di governo | non serve a nulla e va privatizzato” Botta e risposta con Borgonovo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Onestamente i momenti in cui mi sono sentito più libero in Rai erano quelli in cui facevo il corrispondente dall’estero”. Così a L’aria che tira (La7) esordisce Antonio, storico corrispondente della Rai da Londra, nella sua aspra critica dell’azienda in cui ha lavorato quasi 25 anni e che ha lasciato in polemica con le pressioni ricevute. Prendendo spunto dai casi di Fabio Fazio e di Lucia Annunziata,osserva: “Le opposizioni sono deboli e quindi è inevitabile dare ragione ai nuovi padroni: si è sempre fatto così. La responsabilità dell’opposizione oggi è di non aver fatto le riforme che doveva fare – continua – quando aveva le armi e il potere per farlo. Francamente non mi appassionano le polemiche su colleghi bravissimi, ma in televisione esiste un criterio oggettivo per valutare una prestazione: gli ascolti“. E aggiunge: “Fazio ...