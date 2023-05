è lapartner della 1000 Miglia 2023. Lo annuncia l'emittente con una nota. 'Dall'11 al 17 Giugno,sarà la voce ufficiale della Corsa più bella del mondo, a partire dalle ...Ha lanciato talenti come Fiorello, Jovanotti e Gerry Scotti. Ha creato due emittenti di successo come Capital e. Ora torna alle antiche passioni: microfono e diretta via etere. A Panorama racconta episodi inediti della sua vita. Come quando Mike Buongiorno lo andò a trovare in studio: "Di lui ho un ...Gli eventi fuori dalla pista In una giornata caratterizzata da concerti , dall'animazione died M20 dalla presenza della Marina Militare e dei suoi elicotteri, gli stessi impiegati in ...

Radio Deejay emittente ufficiale della 1000 Miglia 2023 Adnkronos

L’evento promosso dall’Hotel Germania in programma il 3 giugno. «Vogliamo celebrare le nostre eccellenze e promuovere un sano divertimento» ...(Adnkronos) – Radio Deejay è la Radio partner della 1000 Miglia 2023. Lo annuncia l’emittente con una nota. “Dall’11 al 17 Giugno, Deejay sarà la voce ufficiale della Corsa più bella del mondo, a part ...