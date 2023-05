‘Rabbit Hole’ | Meta Golding | «Spionaggio | ma con un po’ di leggerezza»

(Di lunedì 29 maggio 2023) È finalmente disponibile su Paramount+ l’attesissima serie Rabbit Hole, che vede il ritorno di Kiefer Sutherland alle serie di. In Rabbit Hole, Sutherland interpreta infatti John Weir, una spia che si ritrova, improvvisamente, ricercata dalle autorità per un’accusa di omicidio. Nel cast spicca anchenei panni di Hailey Winton, una comune cittadina che finirà per essere suo malgrado invischiata nella fuga di Weir. Un personaggio all’apparenza ingenuo, ma in Rabbit Hole – va detto – niente è come sembra. «Amo il fatto che il mio personaggio abbia tanti strati che le permettono di rivelarsi lentamente. O che rivelano molto lentamente chi sia veramente. – ci dice– È sempre interessante interpretare aspetti così numerosi e diversi, che siano o meno rivelati. Alla fine ...

è disponibile in streaming esclusivamente su Paramount+ in 8 episodi. Quando si tratta di doppi o tripli giochi in un contesto spionistico, è d'obbligo dire che "niente è come sembra", ....... L'attore è anche produttore esecutivo di questo spy - thriller in otto episodi che parla di manipolazione ai tempi nostri ed è affiancato da Charles Dance, Meta Golding, Enid Graham, ...Il suo ritorno sullo streaming è invece all'insegna dell'azione, questa volta su Paramount+, dal 26 maggio con appuntamento settimanale, come spiegheremo nella recensione di, e potrebbe ...