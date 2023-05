Quando va in onda La Promessa?

...ai bimbi come cambia la sicurezza nella mobilità urbana danon ci sono regole a, ... Il tutto sull'dei programmi di Educazione civica voluti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ...La puntata di Art Night, inin prima visione su Rai 5 mercoledì 31 maggio alle 21.15, accende ...il maestro indiscusso della pittura tedesca Le sue doti emergono già a tredici anniDürer ...Correva il 18 aprile 2002l'allora Ministro delle Telecomunicazioni del Governo Berlusconi, ... La fiction di cui parlava andò poi effettivamente innel 2005: "Il cuore nel pozzo" contribuì ...

Rai1 ricorda padre Pino Puglisi: quando va in onda il documentario dedicato alla sua storia Sicilia Fan

Scopri tutto quello che bisogna sapere su quando va in onda su Canale 5 La Promessa, la nuova soap opera spagnola in onda su Mediaset!Poi ha continuato: “Mi chiedo se fossero gli stessi di due anni fa, quando il mio show andava in onda con grande successo. Facevo oltre 900mila spettatori”. Poi ironicamente ha detto: “Lo scandalo è ...