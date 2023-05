Ma vi sono dei casi particolari in cui la provvigione non è dovuta al mediatore immobiliare ad esempioal promissario acquirente viene tenuto all'oscuro riguardo un abuso edilizio o ...Arrivano anchevia strada, ma il loro percorso rallentasi giunge nelle zone allagate e i mezzi su gomma non possono più proseguire verso un dei territori che - paradossalmente - è ...... come, da produttori, fornitori o emittenti. E per questa ragione può essere e pagato ... Alcune convinzioni del clientesi tratta di investire sono errate: per questo bisogna cercare ...

Quando le provvigioni all'agenzia non sono dovute Tiscali Notizie

Ma vi sono dei casi particolari in cui la provvigione non è dovuta al mediatore immobiliare ad esempio quando al promissario acquirente viene tenuto all'oscuro riguardo un abuso edilizio o urbanistico ...Il mediatore perde la provvigione se tace all'acquirente che nei locali c’è un abuso edilizio o urbanistico. Il titolare dell’agenzia, infatti, ...