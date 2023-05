Qualità della vita | svelata la top 3 italiana del Sole24 Ore

Leggi su zon

(Di lunedì 29 maggio 2023) E’ ancora una volta Trento la capolinea dell’indagine delOre sullanelle città italiane. Il capoluogo del Trentino Alto-Adige è stato incoronato in anteprima al Festival dell’Economia tenutosi proprio in città. Tre le categorie principali svelate nel corsokermesse: le migliori città in cui vivere per anziani, giovani e bambini. Trento si conferma al primo posto per quanto riguarda la prima classifica: a influenzare il risultato soprattutto la speranza die gli investimenti sull’assistenza domiciliare over 65. Per quanto riguarda la categoria giovani, invece, è Ravenna a guadagnare la prima posizione; Siena sul primo posto del podio per i bambini. Ad analizzare i risultati Marta Casadei, giornalista del...