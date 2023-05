PUMA annuncia il THE MELO FASTER TOUR | il primo tour europeo con la sua stella NBA LaMelo Ball

(Di lunedì 29 maggio 2023) PUMA e ladella NBA Lano oggi il loro, il THE, in programma dal 5 al 9 giugno, che raggiungerà quattro tra le principali città europee: Milano, Berlino, Parigi e Londra. PUMA e Lasaranno presenti per un giorno in ciascuna delle città, per permettere agli appassionati di immergersi nel mondo di PUMA HOOPS e di. Il THEè una testimonianza dell’impegno e dei continui investimenti che il Global Sports Brand ha recentemente compiuto nella propria divisione dedicata al basket, ...

... ma è stata anche il volto di spot pubblicitari per noti brand come, Kinder e Fiat. La ... Nel 2021la sua nuova linea di moda Clizia's World. Instagram Ora il suo profilo instagram vanta ...Forduna nuova gamma di veicoli elettrici La nuova gamma elettrica di Ford Come annunciato,... E non è tutto, perché il suo modello di maggiore successo in Europa, la Fordche noi tutti ...... ma è stata anche il volto di spot pubblicitari per noti brand come, Kinder e Fiat. La ... Nel 2021la sua nuova linea di moda Clizia's World. Instagram Ora il suo profilo instagram vanta ...