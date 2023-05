(Di lunedì 29 maggio 2023) È difficile scegliere un momento esatto, un punto preciso nel tempo in cui chi stava assistendo alla partita ha capito. Il momento in cui ci siamo scritti messaggi di sconforto o scherno, il momento in cui abbiamo pensato di saperla lunga, oppure era solo pura schadenfreude: la felicità nell’assistere alle disgrazie altrui per cui solo i tedeschi potevano trovare una parola. Quel momento non è stato il gol del vantaggio del Bayern a Colonia, arrivato dopo solo otto minuti di partita grazie a Coman, e neanche quello subito dal Borussiasette minuti dopo da calcio d’angolo. Il momento preciso è arrivato al minuto diciannove, quando il pallone calciato dal dischetto da Sébastien Haller è a mezz’altezza e per nulla angolato. Uno di quei rigori più sbagliati che parati. La gratuità del fallo commesso da Dominik Kohr sembrava aver fatto girare il vento. Un calcio da ...

Ma è stato comunque un bel campionato Le possibilità che il Borussiaperdesse il campionato all'ultima giornata erano prossime allo zero. Ma prossime allo zero non vuol dire zero e il ...A partire dal clamoroso harakiri del Borussia, che ha perso il titolo della Bundesliga all'... Nella scorse notte italiana, i Miami Heat hanno vissuto il loro: nella finale playoff ...assoluto per il Borussia, che pareggia 2 - 2 col Mainz, sbagliando anche un rigore con Haller, arriva a pari punti con il Bayern Monaco - a quota 71 - che a sua volta segna al ...

Ultima folle giornata di Bundesliga: psicodramma Dortmund, Bayern campione Calcio in Pillole

I gialloneri non vanno oltre il pareggio con il Mainz e perdono il titolo all'ultima giornata: dall'attaccante Sebastian Haller all'allenatore Edin Terzic, rimane l'amaro in bocca per il mancato lieto ...Addio Mourinho, se lo Special One dovesse lasciare la Roma allora ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma. Sì, sta succedendo un terremoto in Germania Addio immediato dopo la vittoria dello ...