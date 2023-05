Psg | nuovo tentativo rinnovo per Sergio Ramos

...di setacciare gli oriundi in ogni campionato possibile (Retegui in Argentina il prototipo del... I convocati dell'Italia Portieri: Gianluigi Donnarumma (), Alex Meret (Napoli), Guglielmo ...Luned i Blues hanno infatti annunciato dell'accordo con ilallenatore, che sar Mauricio Pochettino. L'argentino, ex allenatore dele in precedenza anche di un'altra londinese, il Tottenham, ...L'ex tecnico die Tottenham ha firmato un contratto della durata di due anni con opzione per il ... Oltre all'articolo: 'Chelsea, Pochettinoallenatore: due anni di contratto',

Pochettino è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea: biennale ... Sport Fanpage

Manca pochissimo alla fine della stagione europea. E questo fine settimana, sono stati annunciati nuovi campioni e sono state decise altre divisioni per i ..."Il Chelsea Football Club é lieto di confermare che Mauricio Pochettino diventerà il nuovo allenatore della prima squadra all'inizio della stagione 2023/2024. L'argentino inizierà il suo nuovo ruolo ...