Psg | Mbappé | “Giocherò qui anche la prossima stagione | ho ancora un anno di contratto”

Kylian Mbappè si toglie dal mercato. Almeno per i prossimi dodici mesi. Appena laureatosi campione di Francia e votato come miglior giocatore della stagione in Ligue 1, l'attaccante deldice infatti: "L'anno prossimo giocherò per il Paris Saint - Germain, ho ancora un contratto e lo manterrò". Una frase che chiarisce la situazione del giocatore, l'estate scorsa invece a un passo ...Lens in volo In Francia il miracolo si chiama Lens, secondo dietro aldi Kylian. Una realtà che non vedeva la Champions da vent'anni. E che nel 2020 era ancora in seconda divisione: poi ...Ciò nonostante il clima in casaè stato piuttosto teso nell'ultimo anno, sia per effetto dell'ennesima delusione in Champions League, che per il cammino non certo esaltante nelle competizioni ...

