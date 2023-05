Professoressa ferita da studente con arma da taglio nel milanese

Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, GIuseppe Valditara riferendosi allada uno studente ad Abbiategrasso . "Dopo l'esperienza del Covid gli episodi di bullismo ..."Oggi mi recherò ad Abbiategrasso dove è accaduto un fatto particolarmente inquietante". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, GIuseppe Valditara riferendosi allada uno studente ad Abbiategrasso. "Dopo l'esperienza del Covid gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quella relazione interpersonale che ...Uno studente di un istituto di secondo grado, l'Iis Alessandrini ad Abbiategrasso (Milano), ha aggredito questa mattina una. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata colpita al braccio e alla testa con un'arma da taglio e non è in condizioni gravi. E' stata portata in ospedale in codice giallo. ...

