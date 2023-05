Professoressa accoltellata a scuola | fermato uno studente

(Di lunedì 29 maggio 2023) Mattinata di sangue in unasuperiore di Abbiategrasso, nel Milanese, dove secondo le prime informazioni trapelate unadi 51 anni sarebbe statada uno. I fatti, di cui riferisce MilanoToday, sono avvenuti all'interno dell'istituto Emilio Alessandrini, in...

L'aggressore - pare si tratti di un 16enne - sarebbe già stato fermato dai carabinieri, mentre la prof è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Le sue condizioni sono serie, ma non sar ...Paura in una scuola superiore di Abbiategrasso, nell'hinterland di Milano. Uno studente di 16 anni ha fatto irruzione nell'istituto in via Einaudi armato di coltello e pistola. Prima ...