Prof ferita | studenti sotto ansiolitici | basta classifiche sulle scuole

(Di lunedì 29 maggio 2023) L'accoltellamento in provincia di Milano dellaessoressa Elisabetta C., 51 anni, da parte di un alunno di 16, è il caso estremo e intollerabile del drammatico scollamento tra insegnanti e, adulti e adolescenti, società e scuola superiore. È come se non parlassimo più la stessa lingua...

"Poi ho visto che alzava una pistola, mentre laveniva accompagnata fuori dalla stanza, e sono scappato immediatamente insieme a tutti gli altri". "Quando ho visto che evacuavamo e si pensava ...... col vicepreside che è stato il primo ad aiutare la professoressa. Il 16enne, rimasto in ... ha raccontato anche qualcosa in più sullo studente che ha accoltellato la. Descritto come un ...... in provincia di Milano, ha minacciato una sua docente, poi l'hacon un coltello e infine si ... le ultime news dalla Lombardia Studente accoltella laa scuola ad Abbiategrasso. Il 16enne ...

Milano, migliora la prof ferita da un suo studente. Un compagno di classe: «Colpiva senza emozioni» Open

Paura in una scuola superiore di Abbiategrasso, nell'hinterland di Milano. Uno studente di 16 anni ha aggredito la sua professoressa nell'istituto in via Einaudi con un ...Prima ha chiesto scusa ai compagni. Poi ha tirato fuori un coltello, si è diretto verso la prof e l'ha pugnalata. È accaduto questa mattina all'Istituto ...