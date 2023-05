Prof accoltellata in classe | le parole del ministro Valditara

(Di lunedì 29 maggio 2023) Giuseppe, con un videomessaggio pubblicato sul suoilo Facebook, ha espresso solidarietà e vicinanza nei confronti della docente che oggi è stata aggredita e ferita da uno studente in una scuola superiore di Abbiategrasso (in provincia di Milano). È successo nell'istituto superiore 'Emilio Alessandrini', in via Einaudi. La 51enne ha riportato lesioni da taglio all'avambraccio e una ferita alla testa. Il ragazzo di 16 anni, autore del gesto, poi è stato fermato dalle forze dell'ordine. "Ho voluto esprimere la solidarietà e la vicinanza mia e del governo allaessoressa aggredita. Docente che ha fatto in modo esemplare il suo dovere, seguendo un ragazzo che già in passato aveva dimostrato alcune problematicità", ha detto ildell'Istruzione che è andato in visita all'ospedale di Legano dove è ...

Michele Raffaeli, preside dell'Alessandrini in cui una prof è stata aggredita da uno studente 16enne, dà ulteriori dettagli sull'episodio ...