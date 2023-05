... Mauro Sanna, sono il fulcro della decima udienza dela porte chiuse che vede imputati di violenza sessuale di gruppo Ciro- figlio di Beppe - e tre suoi amici genovesi, Francesco ...GENOVA. La verità è tutta in quattro milioni di byte. A tanto ammonta il peso del materiale informatico che dovrà essere analizzato nela carico di Ciro, figlio di Beppe leader del Movimento Cinque Stelle, e dei suoi tre amici (Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia e Edoardo Capitta) accusati di uno stupro di gruppo ai ...... nella giornata di oggi che segna una delle (ormai) tante tappe del, è il testimone chiave:... Gennaro Velle, Andrea Vernazza, Enrico, Ernesto Monteverde, tutti del Foro di Genova; ...

Processo Grillo jr : udienza clou per esame foto e video - Cronaca Agenzia ANSA

Tutti i video, le foto, le intercettazioni telefoniche, le interazioni intercorse su internet e sui profili social: una mole di dati e informazioni pari a circa 40 terabyte, analizzati dal consulente ...