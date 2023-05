Probabili formazioni Milan-Verona | trentottesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ledi, match valevole per lae ultimadel campionato di. Si chiude una stagione intensa e ci sono obiettivi ancora da raggiungere in questo scontro tra i rossoneri e gli scaligeri, che è l’ultimo impegno stagionale per le due compagini. Chi riuscirà a vincere? Andiamo a scoprire le scelte dei due tecnici, Pioli e Zaffaroni, per questo incontro. QUI– Leao dal 1?, Giroud unica punta e Saelemaekers favorito a destra. Brahim Diaz titolare, Tomori in difesa con Kjaer favorito al suo fianco. QUI– Per Zaffaroni il dubbio è chi tra Verdi, Ngonge e Gaich, due di loro, giocherà alle spalle di Djuric. Tameze titolare ...