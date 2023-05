Prima estate senza Maurizio Costanzo per Maria De Filippi | la decisione sulle ferie

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ora che Uomini e Donne e Amici, i suoi due programmi di maggior successo, sono in pausa fino a settembre 2023, quando comincerà la nuova stagione televisiva Mediaset,Depuò finalmente andare in vacanza (salvo qualche sopralluogo in Sardegna per Temptation Island). Si tratterà tuttavia di vacanze molto amare, dal momento che questa è lache la conduttrice di punta di Canale 5 trascorreràil suo amato, morto lo scorso aprile. Come trascorrerà l’2023De? E proprio per via del lutto che l’ha travolta,Deavrebbe preso una: a quanto pare non trascorrerà come al solito ...

Laproposta prevede la convocazione di una "Conferenza europea sui criteri per la istituzione ...nonviolenta della fraternità e della pace" in Ucraina da farsi possibilmente entro l'2023. "...Con NOW l'Azzurra dello sport su Sky in diretta streaming Clicca qui e scopri tutte le offerte attive E, in occasione dellavisione del film THE WOMAN KING e quella de LE AVVENTURE DI ...Da un punto di vista individuale approccio a questasfida con il giusto carico di emozione ma ... L'emittente televisiva satellitare replicherà quanto fatto nell'2022 scendendo in campo con ...

A giugno la seconda edizione de La Prima Estate Fulldassi.it

Igor Tudor ha finito la propria stagione alla guida del Marsiglia. Non ha ancora deciso il suo futuro e molti tifosi della Juventus lo vorrebbero al posto di Allegri: le curiosità ...Sta per prendere il via l’estate più italiana di sempre nella Casa dello Sport di Sky: sono in arrivo tre mesi no-stop di grande sport a 360°, anche in streaming su NOW per non perdere neanche un minu ...