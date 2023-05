...Wagnersi è fatto immortalare mentre passeggia in una delle più note fabbriche enologiche di Bakhmut , tra centinaia di bottiglie di Champagne e di vino . Ma la cosa forse piùè ...Nei punti piu' caldi del fronte si registra una calma. Come ad esempio a Bakhmut , ...rilancia e suggerisce all'esercito russo di far scattare un'offensiva verso ovest per prendere ...Utilizzare le armi nucleari in risposta all' attacco di un drone Per Yevgeniyè un'ipotesie fuori discussione. Il capo e fondatore del gruppo di mercenari Wagner ha espresso la sua opinione su Telegram, in risposta alle numerosi voci apparse sui social ...

Prigozhin surreale, tra le bottiglie di Champagne TGLA7