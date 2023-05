Previsioni meteo a Roma e nel Lazio lunedì 29 maggio 2023 | tornano i temporali | che tempo farà oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 maggio 2023). Il fine settimana non è andato male, soprattutto in considerazione dei giorni che l’hanno preceduto e che hanno fatto sin da subito presagire che le piogge non ci avrebbero mai abbandonato. Eppure sabato e domenica scorsi, a parte qualche breve incursione delle piogge, sono state giornate soleggiate e pre-estive. Inoltre, molti sono stati ini che si sono riversati sul litorale per godere della loro prima giornata di mare, come vi abbiamo raccontano in un nostro recente articolo. Ma come sarà il, invece?Ponte 2 giugno: chein Italiae allerta gialla sul territorio A quanto pare, ...