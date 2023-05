G iù il sipario. La2022 - 23 va ufficialmente in archivio col nuovo titolo del Manchester City, la rinascita di Arsenal, Manchester United e Newcastle, la rivelazione Brighton e le retrocessioni di Leicester e ...Leggi anche Ildel City campione in: Haaland (10) devastante. De Bruyne da record: 8 Scivolone Arsenal, il City vince laLeague! E ora punta il triplete Haaland. Afp la ...Il trionfo del Manchester City inè il primo dei tre potenziali trofei che la squadra di Guardiola può vincere in questa stagione, essendo in finale di FA Cup e Champions. Diamo i voti alla stagione dei Citizens nel campionato ...

Premier, il pagellone: 9 al City, rivelazione Brighton (8,5). Disastro Chelsea e Spurs, 4 La Gazzetta dello Sport

Ecco i giudizi al termine del campionato. Brillano anche Arsenal, United, Newcastle e Aston Villa. Delusione West Ham ...Il trionfo del Manchester City in Premier è il primo dei tre potenziali trofei che la squadra di Guardiola può vincere in questa stagione, essendo in finale di FA Cup e Champions. Diamo i voti alla st ...