Praiano Chambre and Jazz Music | secondo appuntamento il 29 maggio

Secondo appuntamento per iland Jazz Music. Lunedì 29 Maggio alle 21.00 presso la Congrega del Rosario arriva il Cinquetto, un gruppo decisamente originale! Il Cinquetto è formato da cinque professori d' ...Tornaand Jazz Music , con una seconda edizione ricca di appuntamenti e bellezza. Da maggio a settembre 2023, la Congrega del Rosario ed altri suggestivi luoghi si animeranno di suoni, ...Tornaand Jazz Music , con una seconda edizione ricca di appuntamenti e bellezza. Da maggio a settembre 2023, la Congrega del Rosario ed altri suggestivi luoghi si animeranno di suoni, ...

Praiano Chambre and Jazz Music: secondo appuntamento il 29 ... 2a News

Cinque professori al San Carlo che suonano e divertono. Secondo appuntamento per il Praiano Chambre and Jazz Music. Lunedì 29 Maggio alle 21.00 presso la ...Secondo appuntamento per il “Praiano Chambre and Jazz Music”. Lunedì 29 Maggio alle 21, presso la Congrega del Rosario, arriva il Cinquetto, un gruppo ...