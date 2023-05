“Pozioni” salutari | come preparare gli elisir è perché fanno bene alla salute

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 29 maggio 2023)sono simboli che ricordano immediatamente l’impegno e gli sforzi compiuti in oltre 1000 anni da medici e alchimisti per riportare l’uomo allo stato di. Scritto a volte, deriva dall’arabo aliksir che significa quintessenza o pietra filosofale. Con questo nome, infatti, gli alchimisti chiamavano un amuleto capace di tramutare i metalli in oro o di produrre l’di lunga vita in grado di preservare l’uomo dalle malattie e dmorte. La definizione attuale è data dFarmacopea “liquidi idroalcolici, dolcificati, limpidi, destinati all’uso orale. Contengono sostanze aromatizzanti e, nel caso deglimedicati, anche principi attivi terapeutici. I solventi principali sono l’acqua e l’alcol etilico addizionati a ...