Portogallo | i convocati di Martinez | ci sono Leao e Cristiano Ronaldo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il commissario tecnico del, Roberto, ha diramato la lista deidella nazionale lusitana in vista degli appuntamenti di giugno che chiuderanno la stagione. Non mancaRonaldi, mentredue i calciatori che militano attualmente nella massima serie italiana: il portiere romanista Rui Patricio e il milanista Rafael. Questa la lista completa: Diogo Costa, José Sà, Rui Patricio; Antonio Silva, Danilo, Dalot, Inacio, Cancelo, Semedo, Pepe, Guerreiro, Dias, Gomes; B. Silva, Fernandes, Palhinha, Otavio, Sanches, Horta, Neves, Vitinha;, Jota, Ramos, Felix,. SportFace.

