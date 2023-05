‘Porto di Parole’ | 2000 studenti a Salerno per le ‘isole narrative’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiPiccoli e grandi avventurieri domani pomeriggio (martedì 30 maggio 2023) saliranno a bordo di una “treno nave”, un prodigio della cantieristica giostro-trenistico-navale, per partire alla conquista della luna; conosceranno i segreti magici di semplici fagioli grazie all’amico Jack e visiteranno un piccolo universo popolato da puppets alieni e navicelle spaziali. Mentre gli amanti delle indagini si cimenteranno con una serie d’indizi per andare alla scoperta di un “letterato al disopra di ogni sospetto”. Tutto questo ed altro ancora accadrà aper la seconda giornata della decima edizione di “Porto di Parole – la bottega delle narrazioni differenti” (quartiere Santa Margherita, via Guido Vestuti). Una full immersion che porta in piazza i libri con tre isole narrative, laboratori, giochi didattici e spettacoli ad ingresso libero su ...