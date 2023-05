Porcikomodi | la storia dei volontari veg che salvano gli animali dai macelli

Leggi su open.online

(Di lunedì 29 maggio 2023) Si chiama, è ampio 55 mila metri quadri e contiene prati, pascoli alberi e cespugli. Si trova nelle campagne di Magnago a nord ovest di Milano. E al suo interno ci sono ospitati 300: è uno dei Santuari deglid’Italia. Sulla loro pagina Facebook pubblicano filmati di caprette allattate e le nascite dei porcellini. «Lui è Panino», dice Sara d’Angelo indicando il più piccolo di tutti. «Devo ricordarmi la crema solare per le orecchie. Sennò si bruciano». Nel Santuario, racconta il Corriere della Sera, c’è anche la capra Miriam, nata in Ungheria e destinata al macello in Italia. È arrivata con le quattro zampe rotte. Ora ha legato con un maialino in infermeria: «Ora sono inseparabili, lui è la sua stampella: la sorregge e non la molla un attimo». Vitadacani Accanto al santuario c’è invece un canile che ...