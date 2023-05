Pompei | ritrovati resti di tre vittime dell’eruzione del 79 d C

(Di lunedì 29 maggio 2023) Iossei di tredell'eruzione del 79 d.C., con ogni probabilità due donne e un bambino di 3/4 anni che avevano trovato rifugio in un panificio

sono statitre scheletri nella Regio Nona, un'area ancora poco battuta del grande complesso archeologico. Si tratta scrive 'Repubblica' di due donne e un bambino di 3 - 4 anni. ...commenta Negli scavi disono statiresti ossei di tre vittime dell'eruzione del 79 d. C., con ogni probabilità due donne e un bambino di 3 - 4 anni che avevano trovato rifugio in un panificio. Nel sito ...Estratto dell'articolo di Gimmo Cuomo per corriere.itscavi scheletrinon smette mai di stupire. Immagini inedite di alcuni ritrovamenti effettuati nelle scorse settimane nell'insula X della Regio IX all'interno del ...

Pompei continua a stupire. Ritrovati scheletri e due case [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

“Sono persone morte non direttamente dall’eruzione, dal flusso piroclastico, ma dal crollo degli edifici durante la prima fase dell’eruzione" spiega il direttore del Pompeii Parco Archeologico, Gabrie ...I resti ossei di tre vittime dell’eruzione del 79 d.C., con ogni probabilità due donne e un bambino di 3/4 anni che avevano trovato rifugio in un panificio ...