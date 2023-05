Pompei continua a stupire Ritrovati scheletri e due case VIDEO

Leggi su agi

(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI - Appartengono a due donne e a un bambino di tre o quattro anni i resti ossei di tre vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristolungo via di Nola a. La nuova campagna di scavo riguarda la Regio IX, in un'area finora inesplorata, nella quale nel 1888 fu iniziata una attività di indagine presto interrotta. Dopo più di un secolo da quel saggio, il nuovo cantiere restituisce subito le prime sorprese, duead atrio costruite in età Sannitica e trasformate, nel I secolo dopo Cristo, in officine produttive. Una di queste è una fullonica, cioè una lavanderia, impiantata nell'atrio dell'abitazione al civico 2, con banconi da lavoro e vasche per il lavaggio e la tintura degli abiti e di un panificio con il forno, spazi per le macine e ambienti per la lavorazione e la creazione dei prodotti alimentari da ...