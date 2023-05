Polo Logistico Valle Ufita | appello di Pisano Asi a Salvini | senza non c' è sviluppo

(Di lunedì 29 maggio 2023) 'Un'opera sempre più a rischio, per la quale però continua la nostra mobilitazione per difendere il territorio'. Il presidente del consorzio Asi di Avellino Pasqualerilancia la battaglia per ...

"Penso alla IIA che è ancora un incognita, alla futura Zes che potrebbe sorgere in quella zona e senza iltutto sarebbe a rischio, l'infrastrutturta darebbe nuova linfa a quei terrritori, in ...... Antonello Mineo Presidente delMeccatronica Valley, Ferdinando Pedone Presidente di ... sul giro di boa necessario per dare reali opportunità allo sviluppo industriale,, economico, ...E undove avrà sede la segreteria Federale, e dove si terranno le conferme iscrizioni, il controllo materiali e le cerimonie di apertura e chiusura. Si è già messa in moto la macchina ...

A Pandino arriva un nuovo polo logistico Prima Treviglio

L’area, in provincia di Roma, è parte del portafoglio Achilles, gestito da Kryalos Sgr e sottoscritto interamente da Glp ed è il primo sviluppo di quest’ultima ad essere completato in Italia. Ha una s ...Grottaminarda. Si avvicina il giorno della verità. Mercoledì prossimo, 31 maggio, ci sarà un incontro a Roma, presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con i sindaci d ...