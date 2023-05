Pnrr | Tirelli Lgr | obiettivi vecchi | bisogna aggiornare il Piano

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il termine del 2026 per il completamento delle opere previste dalnazionale di ripresa e resilienza non è realistico.arrivare almeno al 2028. Il mondo è completamente cambiato dai giorni in cui è stato approvato iled è necessario di conseguenza rimilestone e». L'avvocato Alexandro Maria, presidente di «Libertà, giustizia, Repubblica», evita la parola «pessimismo» per soffermarsi invece sul termine «pragmatismo». «L'Italia è impegnata su molteplici fronti con un Governo in carica da poco più di un semestre – spiega l'avvocato a Liberoquotidiano.it – per di più in un contesto particolarmente complesso. La guerra in Ucraina, da un lato, e la congiuntura internazionale, dall'altro, stanno modificando profondamente gli assetti geopolitici ed ...