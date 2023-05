Pnrr | il nodo dei controlli | a cosa serve la Corte dei Conti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 29 maggio 2023) (Adnkronos) – L’ultima polemica, quella sull’attuazione del, è tutta politica. La situazione è complicata, i ritardi con il cambio di governo e di governance del Piano ci sono, e i rilievi delladeidanno fastidio. Non è una novità particolare, è già successo con altri governi e anche con altre Istituzioni, si pensi ai richiami della Banca d’Italia o alla sistematica contestazione delle decisioni della Bce. Il tema però questa volta è più sensibile. Non è solo il giudizio che viene messo in discussione ma viene sommariamente messo in discussione, e bollato come un’indebita ingerenza, il lavoro della Magistratura contabile rispetto aiche le attribuisce a monte la Costituzione e, a valle, una legge specifica, la 108 del 2021. L’invito arrivato dal ministro Raffaele Fitto è a essere ...