"L'Associazione Magistrati della Corte dei conti manifesta sconcerto e stupore in merito alle possibili e prossime iniziative del Governo, riportate dagli organi di stampa, volte a ridurre gli ambiti ......ha evidenziato i ritardi nell'attuazione dele i soldi non spesi", sbotta il Verde Angelo Bonelli. L'opposizione prova a cavalcare la polemica, ma Meloni vuole chiudere il fronte con ie ...Non rimango da prigioniero politico", ", attacco ai", "Un Polo per produrre serie, film e docu Rai. Così il revisionismo occupa la tv di Stato", "Stigliz: in Italia rischiate una lenta ...

Pnrr: giudici contabili,'sconcerto e stupore su limitazioni' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Lo scudo erariale "ha aperto uno spatium di impunità che va a vantaggio di chiunque sperperi le risorse pubbliche", attaccano le toghe contabili ..."L'Associazione Magistrati della Corte dei conti manifesta sconcerto e stupore in merito alle possibili e prossime iniziative del Governo, riportate dagli organi di stampa, volte a ridurre gli ambiti ...