Playoff Serie B | il Sudtirol conquista la semifinale d’andata | Bari sotto 1-0

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) Incredibile, anche oggi vittoria sul finale. Beffato ilnella sfida valevole per ladeidiB. Primo tempo a reti inviolate tra le due formazioni che hanno gestito bene con ritmi alti. Nonostante le zero marcature, diversi i tentativi verso lo specchio della porta, soprattutto da parte degli ospiti: al decimo è Antenucci a tentare la conclusione dalla distanza, è poi Cheddira a conclude in porta col destro, blocca Poluzzi in entrambe le occasioni. Meglio i padroni di casa nella ripresa, gli uomini di Bisoli pressano maggiormente ma con due grandi occasioni mancate: al 73? è Mazzocchi che da posizione centrale, non riesce a trovare lo specchio della porta. Qualche minuto dopo è Casiraghi che, nonostante l’ottima punizione assegnata, manda ...