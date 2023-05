Playoff Serie A1 2022 2023 | Olimpia Milano col brivido | ma si prende anche gara-2 contro Sassari

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’rincorre, sembra metterla in ghiaccio, poi rischia nel finale ma riesce comunque a vincere-2 portandosi avanti 2-0 nelladella semifinalediA1la Dinamo. La formazione di Messina ci mette tanto a carburare e non gioca bene come in-1, ma alla lunga con super Datome e Shields arrivano canestri pesanti che creano un solco nei confronti dei sardi di Bucchi, che non riescono a sistemare le cose nonostante lo sforzo finale. Adesso l’Armani è dunque a una sola vittoria della finalissima. Subito le triple di Baron e Bendzius a inizio primo quarto, quest’ultimo ne piazza un’altra evola sul 5-10. Stephens risponde a Baron, entrambi da ...

... la condizione atletica è buona, meno la mira Poluzzi 6 Non è chiamato a fare miracoli, ma dirige il reparto col piglio di chi inC ha centrato ogni record Antenucci 5.5 Mai pericoloso, il ...Bari sconfitto in pieno recupero nella semifinale d'andata dei. Dejà - vù al Druso, perché tre giorni fa i tifosi di casa erano scoppiati di gioia all'89' per il gol vittoria del solito ...Il Sud Tirol batte 1 - 0 il Bari nell'andata della prima semifinale deidiB. In gol Rover al 92'. Ritorno al San Nicola di Bari il 2 giugno. Nell'altra andata di semifinale si affronteranno domani Parma e Cagliari. . 29 maggio 2023

Playoff Serie C, Foggia-Crotone 1-0 F.C. Crotone

Vince il Südtirol che, nella prima semifinale dei playoff di Serie B, batte il Bari in pieno recupero 1-0 grazie al gol di Rover. Gli altoatesini fanno la partita ma trovano pochi spazi nel primo temp ...(di Emiliano Latino). 1-1 e serie che si sposta a Torino dopo la vittoria del Gruppo Mascio Treviglio che supera la Reale Mutua Torino 83-72 e pareggia i conti dopo la sconfitta interna ...