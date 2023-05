Playoff Serie A basket 2023 | l’Olimpia Milano fatica ma piega Sassari al Forum e va sul 2-0! Gigi Datome MVP con 19 punti

(Di lunedì 29 maggio 2023)più del dovuto ma s’impone anche in gara-2 nella semifinale deiScudetto dellaA di. I meneghini sconfiggono la Dinamoper 80-75 al termine di una sfida equilibrata e decisa solo nei minuti conclusivi. L’EA7 Emporio Armani si porta così sul 2-0 nellache ora si sposta in Sardegna: venerdì sera al PalaSerradimigni gli uomini di Ettore Messina possono già chiudere il discorso in caso di vittoria, mentre la Dinamo è spalle al muro e dovrà vincere per accorciare sui detentori del Titolo.sforna un’altra prestazione mostre da 19, mentre Shavon Shields chiude con 14a referto. Doppia ...

... la condizione atletica è buona, meno la mira Poluzzi 6 Non è chiamato a fare miracoli, ma dirige il reparto col piglio di chi inC ha centrato ogni record Antenucci 5.5 Mai pericoloso, il ...Bari sconfitto in pieno recupero nella semifinale d'andata dei. Dejà - vù al Druso, perché tre giorni fa i tifosi di casa erano scoppiati di gioia all'89' per il gol vittoria del solito ...Il Sud Tirol batte 1 - 0 il Bari nell'andata della prima semifinale deidiB. In gol Rover al 92'. Ritorno al San Nicola di Bari il 2 giugno. Nell'altra andata di semifinale si affronteranno domani Parma e Cagliari. . 29 maggio 2023

Playoff Serie C, Foggia-Crotone 1-0 F.C. Crotone

È la zona Südtirol. Dopo la Reggina, questa volta è il Bari a cadere al Druso di Bolzano contro la squadra allenata da Bisoli. Una rete siglata al 92' da Rover manda in estasi i tifosi dell'Adige nell ...(di Emiliano Latino). 1-1 e serie che si sposta a Torino dopo la vittoria del Gruppo Mascio Treviglio che supera la Reale Mutua Torino 83-72 e pareggia i conti dopo la sconfitta interna ...