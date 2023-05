Play-off Serie B | LIVE Sudtirol-Bari 1-0 | Altri campionati Italia

(Di lunedì 29 maggio 2023) 2023-05-29 22:16:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Nemmeno il tempo di riprendere fiato dopo le grandi emozioni riservate dal primo atto del-out tra Cosenza e Brescia (il match di ritorno è previsto per giovedì 1° giugno) e dai primi turni dei-off, che la corsa per la promozione inA entra nel vivo con la prima sfida valevole per le semifinali. Ad appena tre giorni di distanza dall’impresa contro la Reggina, le luci tornano ad accendersi al “Druso” di Bolzano per la sfida tra la rivelazionee l’altra neopromossa terribile, ildi Mignani. Avendo concluso la stagione regolare in una posizione di classifica più bassa rispetto a quella dei pugliesi, la formazione di Bisoli giocherà in casa la prima ...

BOLZANO - In uno stadio Druso completamente esaurito, va in scena la sfida tra Su dtirol e Bari , valevole per la semifinale di andata deidi Serie B 2022 - 2023. In campionato il Bari è rimasto imbattuto in entrambe le sfide di questa stagione regolare contro il Sudtirol : 2 - 2 al San Nicola il 12 novembre e 1 - 0 in ...Con il terzo posto in classifica nella regular season i bellariesi accedono ai, dove affrontato la prima (Gallonese Modena) e la seconda classificata (Piacenza) di altri due gironi dell'...Il muro delle diecimila presenze è stato abbattuto. Alle 19 di questa sera il dato della prevendita di Cesena - Vicenza parla di 10.145 biglietti venduti (di cui 756 nel settore ospiti). La prevendita ...

PLAYOFF TABELLONE ORO, RISULTATI E PROGRAMMA – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A ... Bologna Basket

Sconfitta per il Bari contro il Sudtirol allo stadio Druso. A decidere la gara un gol in pieno recupero da parte di Rover. Ora la squadra di Mignani è chiamata a vincere la gara di ritorno ...14:07:18 CASERTA. Gara 3 di semifinale play-off regala alla Mondo Camerette One Team Basket Caserta l’accesso alla finale promozione in serie B interregionale. Con un perentorio 102-79 i ragazzi di co ...