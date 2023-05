Pizzo di Stato | l’evasione non si combatte vessando chi non può scappare

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’espressione “di”, usata dalla premier Giorgia Meloni durante un comizio, ha generato inevitabilmente l’onda di ritorno delle opposizioni che la accusano di aver pronunciato “un’affermazione grave che legittimae ancor più grave perché associa l’attività delloa quella mafiosa”. No, affatto. Ciò che Meloni ha voluto trasmettere è il concetto chesi debbarla dove realmente si annida, big company, banche, e non accanendosi sul piccolo commerciante a cui (appunto) “chiedi ildi” come metodo ingeneroso, solo perché devi fare caccia al gettito più che alfiscale. Aiutare, non vessare La presidente del Consiglio, intervenendo a Catania all’evento di chiusura ...

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Si può ritenere che le tasse vadano ridotte. Ma definirle ‘pizzo di Stato’ è semplicemente vergognoso e offensivo. Per i contribuenti onesti, per i servitori dello Stato e ..."Si può ritenere che le tasse vadano ridotte. Ma definirle "pizzo di Stato" è semplicemente vergognoso e offensivo. Per i contribuenti onesti, per i servitori dello Stato e per chi combatte il pizzo v ...