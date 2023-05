Più di 100 000 tifosi in coda

(Di lunedì 29 maggio 2023) Alle 15.00 TicketOne ha aperto le vendite dei biglietti per il match Napoli - Sampdoria che si giocherà Domenica alle 18.30. Ben più di 100.000 iined il sito più volte si è bloccato. Oltretutto moltisi sono visti non riconosciuta la fidelity card una volta riusciti ad entrare. Amedeo Bardelli, direttore Sport Business dell'azienda, ha riferito che il motivo del bloccaggio sono da ricondurre all'azione di un hacker, ma il problema sembra ora risolto. Ultimamente, data anche la forte richiesta, sembra davvero un miraggio l'acquisto di un tagliando per una partita degli azzurri: ovviamente la voglia di vedere alzare la coppa scudetto al cielo ha fatto salire ulteriormente la febbre del tifo...

La rata delle mense di primaria e infanzia è aumentatadel 2% di media. In Basilicata ed Emilia Romagna si spendonodieuro al mese.... per cui gli atleti circolano e gareggiano di, alla ricerca della gara giusta per qualificarsi. ... C'è tanta attesa di rivedere Jacobs sui, ma anche Tamberi nell'alto e Palmisano, che solo da ......alle funzioni di base standard che consentono agli utenti di gestire le proprie spese in modo... conto Start a 15 euro al mese ; conto Premium a 25 euro al mese ; conto Corporate aeuro al mese ...