Pisa | Conti | Laboratorio di Schlein e Conte è fallito

(Di lunedì 29 maggio 2023) "Vince la città insieme al civismo, insieme ai partiti che ci hanno sostenuto in un progetto politico importante. Altri volevano trasformare, a partire da, la nostra città in un ...

, il sindaco uscente Michelesi aggiudica la riconferma con il 52,11%, contro il 47,89% dello sfidante di centrosinistra Paolo Martinelli. Il centrodestra tiene anche Siena, dove ...Michelerieletto primo cittadino. Ma la vittoria più grande è quella di Ancona: Daniele Silvetti vince contro Ida Simonella ed espugna la roccaforte rossa. Anche a Sestri Levante in ...Micheleresta sindaco dicon il 52,33% dei voti ottenuti al ballottaggio contro il candidato del centrosinistra e M5s, il presidente delle Acli locali Paolo Martinelli, rimasto al 47,...

Comunali Pisa, Conti confermato sindaco Il Tirreno Il Tirreno

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato ai microfoni di 50 Canale tracciando un bilancio del team nerazzurro: "Nonostante il mancato raggiungimento dei playoff la ...