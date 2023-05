Pippo Baudo | la Rai? La lottizzazione almeno era pluralista | oggi è un controllo assoluto

" La Rai è di tutti gli italiani , al di là di ogni conduzione o convinzione politica. È dei cittadini che pagano il canone e quindi deve essere plurale ". Parola di, oltre sessant'anni di carriera alle spalle, citato ieri da Luciana Littizzetto, nel suo monologo di addio a Viale Mazzini, come simbolo della tv pubblica - al di là dei governi di turno -......che stavolta è stata una lettera d'addio (o di arrivederci) indirizzata alla Rai ricordando che 'Tu per me non sarai mai la parte politica di turno che ti governa ma resterai sempre, Mike ...Cara Rai, tu per me non sei la parte politica di turno che ti governa, tu sei Enzo Biagi, Mike Bongiorno, Piero e Alberto Angela,, Renzo Arbore, la mia amata Raffaella " e l'elenco ...

Pippo Baudo, la Rai La lottizzazione almeno era pluralista - Tv Agenzia ANSA

insieme con Mike Bongiorno, Enzo Biagi, Corrado, Raffaella Carrà. "Ho seguito l'ultima puntata di Che tempo che fa, mi è piaciuta moltissimo. Ho apprezzato la lettera della Littizzetto che condivido p ...Littizzetto e Fabio Fazio salutano la Rai: la battuta graffiante della comica al ministro delle infrastrutture ...