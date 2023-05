Pioggia di missili su Kiev e attacchi nel Belgorod | cosa sta succedendo in Ucraina

(Di lunedì 29 maggio 2023) Oltre 41mila persone, tra cui 1.120 bambini, a cercare riparo nella metropolitana di. Questa l'immagine simbolo della giornata di bombardamenti vissuta dalla capitale e dall'intera. Tra droni e, le forze russe hanno fatto piovere fuoco dal cielo, colpendo anche Odessa, con danni al porto per l'incendio seguito alla caduta di detriti, e la regione di Dnipropetrovsk, la stessa dove la scorsa settimana era stato colpito un ospedale. Non solo. Le bombe russe hanno colpito anche nel Kherson e nel Donetsk.ha anche denunciato il raid contro una base militare Khmelnitsky e la distruzione di 5 aerei da combattimento. E Mosca ha rivendicato l'annientamento di numerosi bersagli strategici, tra cui “posti di comando, postazioni radar, attrezzature aeronautiche, depositi di armi e munizioni delle forze ...

Nella notte di droni russi su Kiev Il colpo più potente è stato diretto contro la regione di Kiev: 36 ... utilizzando droni e da crociera. L'amministrazione militare di Kiev ha riportato ... di droni su Kiev, il sindaco: 52 abbattuti L'esercito ucraino ... ha colpito l'area dell'acciaieria di Azovstal con Storm Shadow. Una donna è morta in un raid russo su Zaporizhzhia, sotto una di assalti in 16 aree della città: 108 attacchi in 24 ore con artiglieria, droni e sistemi lancia-multipli.

